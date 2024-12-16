Российский эксперт предсказывает новый серьезный виток в эскалации сирийского конфликта

1. Как вы оцениваете события в Сирии? Имели ли эти события внутреннее или внешнее происхождение?

Безусловно, здесь следует отметить, что имели место внешний и внутренний факторы возникновения этой на первый взгляд неожиданной ситуации в Сирии.

Если мы говорим о внутренних факторах, то, конечно, они связаны в первую очередь с ситуацией, сложившейся в стране после 2017−2018 годов, когда при помощи союзников в лице России, Ирана, ливанского сопротивления сирийским властям удалось победить терроризм и оппозицию, укрепить свою власть, вернуть под свой контроль больше 60% территории. Это привело к массовому оптимизму среди широких слоев населения. У людей были повышенные ожидания, что наконец установится мир, что будет экономическое восстановление, что улучшится ситуация.

Все произошло ровно наоборот из-за санкций, враждебной политики Запада, а также отказа арабских стран, которые вроде бы договорились с Дамасском о нормализации отношений и восстановлении полноценного членства Сирии в ЛАГ еще в мае 2023 года, инвестировать средства в возвращение Сирии к мирной жизни. Хотя некоторые арабские страны, в частности, Саудовская Аравия и ОАЭ продолжали требовать от Башара Асада возобновления национального диалога с оппозицией, сами арабы, повторюсь, не спешили вкладывать средства в Сирию, оглядываясь на американские вторичные санкции, в том числе попытки Вашингтона ужесточить их за счет принятия в дополнение к действующему "Акту Цезаря" нового "Акта против нормализации отношений с режимом Асада".

Все вышеизложенное воспрепятствовало реальному восстановлению страны, не позволив сбыться надеждам сирийцев.

В то же время Башару Асаду не удалось нормализовать отношения с Турцией. Здесь в Дамаске проявили неуступчивость в переговорах, настаивая на полном выводе турецких войск с сирийской территории. Турки в свою очередь не были готовы отказаться от территории, которая сейчас находится под их фактическим протекторатом на севере страны. В результате сложилась такая ситуация, которая, повторюсь, стала неожиданной только на первый взгляд.

Хотя история не терпит сослагательного наклонения, осмелюсь утверждать: если бы официальный Дамаск договорился с Анкарой, Башару Асаду скорее всего удалось бы и далее удерживать власть, правда, приняв чрезвычайно болезненное решение, уступив Турции до 10% сирийских земель, на которых сохранились бы альтернативные органы власти. Что в конечном счете все равно заключало бы в себе перманентную опасность рецидива и возобновления гражданской войны в будущем, в чем мы наглядно убедились на нынешнем примере.

2. Одни источники говорят о козыре Турции в событиях в Сирии, другие считают эти события соответствующими желаниям Запада и США, а также Израиля. Каково ваше мнение по этому поводу?

Здесь корректнее говорить о том, кто из внешних акторов, других государств является выгодоприобретателем, получит дивиденды от смены власти в Дамаске. Безусловно, в первую очередь, это выгодно Турции, которая в начале сирийского конфликта создала на своей территории и всячески поддерживала так называемое «временное правительство» Сирии и Сирийскую национальную армию.

Понятно, что и сейчас турки помогли сирийским оппозиционерам современным вооружением, иначе они не смогли бы развернуть такое масштабное, стремительное и успешное наступление. Как бы это удалось людям, которые оказались зажаты в Малом Идлибе между территориями, подконтрольными правительству Сирии, и самой Турции?

Очевидно, что сейчас Турция попытается получить доступ к природным ресурсам Сирии, заодно критически ослабив местных курдов, воспринимаемых в качестве экзистенциальной угрозы для своей национальной безопасности.

Для Анкары контроль за природными ископаемыми особенно важен в свете тяжелого экономического положения, глубокого кризиса в турецкой экономике. Его красноречивым свидетельством является высокая инфляция, падение курса турецкой лиры. Между тем, в настоящее время в сирийской "экономической столице" городе Алеппо переходят на турецкую лиру, что в перспективе открывает для турок широкие возможности для привязки севера Сирии к себе в энергетическом плане, с точки зрения промышленности, поставок товаров народного потребления, перехода на турецких операторов мобильной связи, многого другого.

С учетом этого, безусловно, на мой взгляд как эксперта, можно утверждать, что именно Турция, поддерживала и, по всей видимости, инициировала нынешнее наступление оппозиции.

Оговорюсь: авангард наступающих сил в лице радикального исламского движения Тахрир аш-Шам больше ориентирован на Катар, нежели Турцию. Поэтому оппозиционные силы объединились лишь на время, создав тактический военный альянс ("operation room»). Все понимают, что действительно временно.

Что касается внешних акторов в лице государств, то они напрямую не участвовали в организации наступления оппозиции, но, вновь замечу, являются его выгодоприопытателями.

Например, те же американцы, которыми спонсируются курдские формирования, постараются расширить свой территориальный контроль на востоке Сирии, в провинции Дейр эз-Зор, с учетом вывода оттуда иранских сил и сирийских правительственных сил. С другой стороны, уже сейчас турки теснят курдов на севере Сирии, поэтому рассчитывать на кардинальное расширение американского присутствия "на земле" в Сирии едва ли стоит.

Что касается других игроков, арабы, скорее всего, получат некоторые возможности для реализации экономических проектов, однако опять же с поправкой на то, что главную роль будет играть Турция, и договариваться, наверное, придется через Анкару.

Для России же важно сохранить свои военные базы на сирийском средиземноморском побережье, особенно с учетом того, что раскола страны не произошло, и оппозиция пока смогла взять под контроль и данные территории, в целом ранее лояльные по отношению к Асаду.

Израиль волнует вопрос, связанный с перспективами радикализации сирийского режима, ростом влияния джихадистов, исламских радикалов. Вот почему Израиль сразу приступил к военным профилактическим мерам. С другой стороны, Израиль тоже является выгодоприобретателем: мы сейчас видим израильские танки почти в 20 км от Дамаска. У израильтян возникло поле для политического маневра, жесткого торга с новыми сирийскими властями. Нарушен долговременный статус-кво на Голанских высотах, да и постов российской полиции на линии разделения там уже нет.

3. Какого метода должны придерживаться новые правители Сирии в своей внешней политике в отношении взаимодействия с Востоком и Западом, чтобы обеспечить независимость и интересы своей страны?

Я как эксперт в принципе сомневаюсь в готовности, а главное, возможностях группировок оппозиции, которые пришли к власти, проводить независимую политику.

Дело в том, что они изначально четко ориентированы на внешние силы, которые, понятное дело, не позволят им стать независимыми. Хотя, разумеется, будет создаваться видимость каких-то независимых действий, напомню, что та же Турция не для того помогала повстанцам, чтобы затем отпустить их в свободное плавание.

Данное обстоятельство меня особенно тревожит, поскольку наверняка уже в начале следующего года в Сирию ждет новая война потрясений, ожесточенное соперничество за власть между различными группировками. В результате все это может привести к новому витку насилия в этой многострадальной стране.

4. Одновременно с событиями в Сирии мы наблюдаем действия Израиля по оккупации некоторых районов Сирии. Какие цели преследует Тель-Авив этими действиями?

Здесь следует выделить несколько моментов. Во-первых, на мой взгляд, нынешние действия Израиля скоординированы с американцами, конкретно с Дональдом Трампом, коррелируясь с его курсом на построение "мира через силу".

Во-вторых, израильтяне стремятся оперативно обеспечить для себя расширенный буфер безопасности, выйдя за пределы Голанских высот. Не зря Биньямин Натаньяху объявил, что якобы "протягивает руку дружбы", тем силам в Сирии, которые "хотели бы мира и спокойствия".

В то же время израильтяне не стремятся непосредственно к оккупации обширных районов Сирии. У них нет на это ни сил, ни средств. Вместе с тем, они, похоже, договорились с американцами сделать так, чтобы те потом подключились к дипломатическим усилиям по нормализации ситуации, разъединению сил в новых реалиях, по аналогии с 1974 годом (когда после "Октябрьской войны" при помощи американцев было заключено соглашение о разъединении израильских и сирийских войск на Голанах). Таким образом, американцы политически бы вновь вернулись в Сирию. Повторение истории 1974 года - очень важная задача, но больше не для израильтян, а американцев. В данном случае однозначно они координируют свои действия.

Поскольку все это опять же в полной мере укладывается в русло парадигмы Трампа, можно ожидать, что в ближайшем будущем Вашингтон в качестве своего условия на переговорах израильтян с сирийцами потребует ликвидации российских военных баз в Сирии.

А Турции, которая вроде бы не заинтересована в ухудшении отношений с Москвой, лишь останется "развести руками".

Так что ситуация в Сирии и вокруг нее складывается тревожная и непредсказуемая. Вполне возможно, что в начале 2025 года мы станем свидетелями нового серьезного витка в эскалации сирийского конфликта.