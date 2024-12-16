Война в Газе обнищала четверть израильтян

Израильская газета "Исраэль Хайом" сообщила, что ежегодный отчет о черте бедности показывает, что четверть израильтян живут за чертой бедности.

В отчете говорится, что 14-месячная война привела к тяжелым экономическим условиям для израильтян и угрозе социального коллапса Израиле.

Недавно авторитетное рейтинговое агентство сообщило, что в 2024 году Израиль столкнется с нулевым экономическим ростом из-за последствий войны в Газе, что приведет к снижению ВВП на душу населения.

Агентство "Standard & Poor's" в этом отчете добавило, что война в Газе, как ожидается, продолжится до 2025 года, и в этом случае тенденция к улучшению экономики Израиля начнется только в 2026 году.

Согласно заявлению этой международной организации, дефицит бюджета к концу текущего года (2024) увеличится до 9% ВВП, и этот показатель будет колебаться между 5 и 6% до 2027 года, что больше, чем прогнозировало Министерство финансов Израиля.