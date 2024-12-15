15 дек. 2024 г., 10:48
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Генсек "Хезболлы" выразил надежду, что новое правительство Сирии будет считать Израиль врагом

15 дек. 2024 г., 10:48
??????? ID: 85690388
Генсек "Хезболлы" выразил надежду, что новое правительство Сирии будет считать Израиль врагом

Тегеран, 15 декабря, ИРНА – Мы поддержали Сирию, поскольку она занимает враждебную позицию по отношению к Израилю, и надеемся, что новое правительство в Сирии также будет считать Израиль врагом и не станет нормализовать с ним отношения. С таким заявлением выступил генеральный секретарь движения "Хезболла" шейх Наим Касем.

«Нам удалось сорвать замысел врага, направленный на ликвидацию Сопротивления и его разгром. Мы заставили поселенцев скитаться, в то время как успехом противника стало нанесение нам удара путем мученической гибели наших руководителей, - отметил генеральный секретарь движения "Хезболла". - Мы никогда не сдадимся и не покоримся унижению, и это абсолютно неприемлемо для "сопротивления Хезболлы"».

Отметив многочисленные нарушения перемирия со стороны сионистского режима, Наим Касем подчеркнул, что "Хезболла" сохраняла терпение, несмотря на сотни нарушений обязательств Израилем, с целью содействовать выполнению соглашения и не создавать на его пути препятствий.

Лидер "Хезболлы" в другой части своего выступления, упомянув о недавних событиях в Сирии, заявил, что "Хезболла" лишилась пути военной помощи через Сирию, но главное – это продолжение Сопротивления.

«Мы не верим, что события в Сирии скажутся на ситуации в Ливане, и выражаем надежду на то, что Сирия обретет стабильность, основываясь на волеизъявлении своего народа, - заявил Наим Касем. - Мы поддержали Сирию, поскольку она занимает враждебную позицию по отношению к Израилю, и надеемся, что новое правительство в Сирии также будет считать Израиль врагом и не станет нормализовать с ним отношения».

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