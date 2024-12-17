17 дек. 2024 г., 12:25
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Каспийская турлиния заработает через три месяца

17 дек. 2024 г., 12:25
??????? ID: 85692624
Каспийская турлиния заработает через три месяца

Тегеран, 17 декабря, ИРНА – Руководитель организации управления портами Ирана Али-Акбар Марзбан сообщил о запуске каспийской турлинии и прибытии российского круизного судна в Иран в течение ближайших трех месяцев.

«По предложению российской стороны, круизный пассажирский корабль отправится из порта Астрахань и, пройдя через порты Казахстана, Туркменистана и Баку в Азербайджане, прибудет в порт Энзели», - заявил руководитель организации управления портами Ирана.

«Мы осуществляем все необходимые действия для реализации данного проекта и надеемся, что международная туристическая линия на Каспийском море будет запущена в ближайшее время», - добавил Марзбан.

Согласно его заявлению, предполагается открытие данного маршрута и прибытие круизного судна в Иран в течение ближайших трех месяцев.

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