Каспийская турлиния заработает через три месяца

«По предложению российской стороны, круизный пассажирский корабль отправится из порта Астрахань и, пройдя через порты Казахстана, Туркменистана и Баку в Азербайджане, прибудет в порт Энзели», - заявил руководитель организации управления портами Ирана.

«Мы осуществляем все необходимые действия для реализации данного проекта и надеемся, что международная туристическая линия на Каспийском море будет запущена в ближайшее время», - добавил Марзбан.

Согласно его заявлению, предполагается открытие данного маршрута и прибытие круизного судна в Иран в течение ближайших трех месяцев.