Бомбардировки Газы продолжаются и на 437-й день войны

«Конфликт в Газе вступил в четырехсот тридцать седьмой день, в то время как ежедневные интенсивные бомбардировки оставляют десятки жертв и раненых. На сегодняшний день война в Газе привела к более чем 151 тысяче погибших и раненых среди палестинцев, большинство из которых составляют дети и женщины, - написала в своем отчете катарская газета Al-Araby Al-Jadeed. - Кроме того, эта война привела к 11 тысячам пропавших без вести, широкомасштабным разрушениям и голоду десятков детей и пожилых людей».

Данное издание добавило, что в воскресенье армия Израиля атаковала две школы, которые служили местами временного размещения беженцев в Хан-Юнисе на юге Газы и в Бейт-Хануне на севере Газы, в результате чего десятки людей погибли и получили ранения.

Кроме того, источники в больнице Камаль Адван на севере Газы сообщили, что ряд медицинских работников этой больницы был ранен во время захоронения погибших. Они также выразили обеспокоенность по поводу надвигающейся катастрофы из-за неспособности извлечь тела жертв из-под завалов вокруг больницы и осуществить их захоронение.