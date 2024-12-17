Аль-Джулани выразил намерение не допустить превращения Сирии в плацдарм для нападения на Израиль

Глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани в интервью британскому изданию The Times заявил, что оправданием Израиля для нападения на Сирию было присутствие «Хезболлы» и проиранских боевиков. Однако, по его словам, это оправдание утратило свою силу. Аль-Джулани подчеркнул, что Израиль, захвативший районы в буферной зоне на границе с Сирией после падения режима Асада на прошлой неделе, должен отступить из этих территорий.

В результате нового продвижения израильских вооруженных сил на сирийской территории израильские СМИ сообщили, что они оккупировали более 370 квадратных километров территории Сирии.