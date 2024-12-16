США запросили Израиль оказать военную помощь силам безопасности Палестинской национальной администрации

Axios, ссылаясь на палестинских, американских и израильских чиновников, раскрыл просьбу США к Тель-Авиву одобрить военную помощь Вашингтона силам безопасности Палестинской национальной администрации, участвовавшим в военных операциях против палестинских повстанцев на Западном берегу.

Это американское СМИ упомянуло о военных операциях по восстановлению контроля над городом Дженин и лагерем беженцев и назвало это крупнейшей операцией сил безопасности Палестинской национальной администрации в последние годы.

Axios, ссылаясь на палестинских и израильских чиновников, утверждал, что эти операции направлены на местные вооруженные группы, в том числе группы, связанные с Исламским джихадом и ХАМАС, которые финансируются Ираном.