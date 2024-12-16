16 дек. 2024 г., 15:20
??????? ID: 85691800
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

США запросили Израиль оказать военную помощь силам безопасности Палестинской национальной администрации

16 дек. 2024 г., 15:20
??????? ID: 85691800
США запросили Израиль оказать военную помощь силам безопасности Палестинской национальной администрации

Тегеран, 16 декабря, ИРНА - Американский веб-сайт Axios сообщил, что администрация президента США Джо Байдена попросила Израиль одобрить военную помощь Вашингтона силам безопасности Палестинской национальной администрации, которые участвовали в военных операциях против палестинских повстанцев на Западном берегу.

Axios, ссылаясь на палестинских, американских и израильских чиновников, раскрыл просьбу США к Тель-Авиву одобрить военную помощь Вашингтона силам безопасности Палестинской национальной администрации, участвовавшим в военных операциях против палестинских повстанцев на Западном берегу.

Это американское СМИ упомянуло о военных операциях по восстановлению контроля над городом Дженин и лагерем беженцев и назвало это крупнейшей операцией сил безопасности Палестинской национальной администрации в последние годы.

Axios, ссылаясь на палестинских и израильских чиновников, утверждал, что эти операции направлены на местные вооруженные группы, в том числе группы, связанные с Исламским джихадом и ХАМАС, которые финансируются Ираном.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .