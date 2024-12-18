18 дек. 2024 г., 04:55
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Новости ID: 85693314
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Постпред Ирана: будущее Сирии должно определяться без иностранного вмешательства

18 дек. 2024 г., 04:55
Новости ID: 85693314
Постпред Ирана: будущее Сирии должно определяться без иностранного вмешательства

Тегеран, 18 декабря. ИРНА — Постоянный представитель при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Исламская Республика Иран вновь заявляет о своей твердой поддержке единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.

"Будущее Сирии должно определяться исключительно народом этой страны без иностранного вмешательства или навязывания. Иран решительно осуждает продолжающееся нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии оккупационным режимом Израиля",  сказал Иравани.

"Злоупотребляя нынешней ситуацией в Сирии, этот режим преследует свои политические цели и продолжает разрушать инфраструктуру страны. Совет Безопасности должен принять решительные меры для противодействия этим агрессиям и положить конец оккупации Израилем сирийских земель", — добавил он.

"Иран и Сирия разделяют глубокие исторические и дружеские отношения, которые продолжают развиваться на основе взаимных интересов и международных правовых принципов", указал он.

"Иран остается твердым в своей конструктивной роли, работая с Организацией Объединенных Наций, региональными партнерами и сирийским народом для достижения прочного мира и стабильности в Сирии и в более широком регионе", отметил он.

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