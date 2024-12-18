Постпред Ирана: будущее Сирии должно определяться без иностранного вмешательства

"Будущее Сирии должно определяться исключительно народом этой страны без иностранного вмешательства или навязывания. Иран решительно осуждает продолжающееся нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии оккупационным режимом Израиля", сказал Иравани.

"Злоупотребляя нынешней ситуацией в Сирии, этот режим преследует свои политические цели и продолжает разрушать инфраструктуру страны. Совет Безопасности должен принять решительные меры для противодействия этим агрессиям и положить конец оккупации Израилем сирийских земель", — добавил он.

"Иран и Сирия разделяют глубокие исторические и дружеские отношения, которые продолжают развиваться на основе взаимных интересов и международных правовых принципов", указал он.

"Иран остается твердым в своей конструктивной роли, работая с Организацией Объединенных Наций, региональными партнерами и сирийским народом для достижения прочного мира и стабильности в Сирии и в более широком регионе", отметил он.