Условия ХАМАС для соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Тегеран, 17 декабря. ИРНА — Заключение соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников возможно, если израильская сторона прекратит выдвигать новые условия. Об этом говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС.

"Учитывая серьезные и позитивные переговоры, проходящие в Дохе под эгидой выступающих посредниками катарских и египетских братьев, достижение соглашения о прекращении огня и обмене заложников возможно, если Израиль прекратит ставить новые условия", - отмечается в заявлении ХАМАС.