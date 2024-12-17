Йемен: по мере усиления агрессии против Йемена варианты ответа становятся разнообразными

"Наша операция продолжается, и никаких действий со стороны американцев или других партий для нас не имюет значения", сказал член Высшего политического совета Йемена и один из лидеров движения «Ансарулла» заявил в интервью телеканала «Аль-Маядин».

"Мы осуждаем агрессивные нападения на Йемен, йеменский народ не перестает на них реагировать, и наша борьба продолжается", сказал он.

Подчеркнув, что министерство обороны Йемена готово к любому сценарию, чиновник заявил, что вооруженные силы Йемена будут диверсифицировать свои военные действия в случае усиления атак на территорию этой страны.