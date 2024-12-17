17 дек. 2024 г., 18:48
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Новости ID: 85693044
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Йемен: по мере усиления агрессии против Йемена варианты ответа становятся разнообразными

17 дек. 2024 г., 18:48
Новости ID: 85693044
Йемен: по мере усиления агрессии против Йемена варианты ответа становятся разнообразными

Тегеран, 17 декабря. ИРНА — В ответ на нападения, предпринятые сегодня во вторник США и Великобританией против Йемена член Высшего политического совета этой страны Мохамад Али аль-Хути предупредил об эскалации подобных военных мер.

"Наша операция продолжается, и никаких действий со стороны американцев или других партий для нас не имюет значения", сказал член Высшего политического совета Йемена и один из лидеров движения «Ансарулла» заявил в интервью телеканала «Аль-Маядин».

"Мы осуждаем агрессивные нападения на Йемен, йеменский народ не перестает на них реагировать, и наша борьба продолжается", сказал он.

Подчеркнув, что министерство обороны Йемена готово к любому сценарию, чиновник заявил, что вооруженные силы Йемена будут диверсифицировать свои военные действия в случае усиления атак на территорию этой страны.

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