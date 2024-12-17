Верховный лидер: Израиль будет уничтожен

"Сионистский режим возомнил себе, что через Сирию он готовится окружить «Хизбаллу», но именно Израиль будет полностью уничтожен", сказал лидер.

По словам аятоллы Хаменеи, пользуясь событиями в Сирии, США, сионистский режим и некоторые их союзники продолжают совершать преступления и пытаются представить события в Сириикак конец сопротивления. "Это грубейшая ошибка", сказал он.

"Хассан Насралла и Яхья аль-Синвар потеряли свои тела, но их мысли остались, и их путь продолжается. Газа подвергается ежедневным нападениям, и люди становятся мучениками. Но они стоят твердо и продолжают сопротивляться. Ливан продолжает сопротивляться", сказал Верховный лидер.

Комментируя различные взгляды на проблему женщин в мире, он сказал, что, имея эффективные СМИ, капитализм и его политики лицемерно скрывают свои преступные и коррупционные мотивы вмешательства в дела женщин во всем мире и получения неправомерных выгод под видом философских и гуманитарных теорий.

Он сказал, что необходимо разъяснить исламскую хартию по делам женщин, чтобы широкая общественность лучше понимала логику ислама в этом отношении.

Верховный лидер назвал вопрос брака первым важным принципом в хартии женщин в исламе, добавив, что согласно нескольким аятам Священного Корана, мужчина и женщина равны и дополняют друг друга.

"В исламе мужчины и женщины дополняют друг друга. Мужчина и женщина – пара, они дополняют друг друга. Мужчина и женщина созданы друг для друга. Об этом ясно сказано в Коране: "Аллах сделал для вас супруг из вас самих", продолаж лидер.

Заявив, что ислам делает определенный акцент на «хиджабе, целомудрии и одежде», он прокомментировал, что сегодняшние непристойности на Западе относительно новы, и описания европейских женщин в литературных произведениях двух-трехвековой давности показывают, что на Западе также были очень осторожны в этом отношении.

Иранские женщины смогли защитить идентичность, культуру и исторические традиции страны своей скромностью и целомудрием, сказал он.

Аятолла Хаменеи раскритиковал утверждение о защите женщин путем разжигания беспорядков в стране, как пример ложных лозунгов недоброжелателей.

Он призвал девушек, женщин, профессоров, студенток и все женское общество противостоять соблазнам, коварным методам и мягкой военной тактике недоброжелателей, направленной на отклонение.