Иран заявил о готовности принимать туристические и деловые мероприятия БРИКС

Масъуд Ахмадванд в понедельник выступил с этими комментариями на церемонии открытия Международного конгресса по развитию мирового делового туризма, который прошел в Москве с участием некоторых представителей туристической отрасли из 18 стран, включая Исламскую Республику Иран.

Культурный атташе Ирана в Москве в своем выступлении на этом мероприятии отметил, что культура играет ключевую роль в обеспечении взаимного потока деловых туристов между Ираном и странами БРИКС и Глобального Юга.

Он подчеркнул, что «мы убеждены, что за счет инвестирования в укрепление культурных обменов Иран сможет утвердить свою позицию в качестве ключевого направления для деловых туристов, при этом расширяя свои экономические связи с этими странами».