16 дек. 2024 г., 18:29
Новости ID: 85691975
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран заявил о готовности принимать туристические и деловые мероприятия БРИКС

16 дек. 2024 г., 18:29
Новости ID: 85691975
Иран заявил о готовности принимать туристические и деловые мероприятия БРИКС

Тегеран, 16 декабря, ИРНА - Культурный атташе при посольстве Исламской Республики Иран в России, упомянув о богатом историческом и культурном потенциале, заявил о готовности страны принимать туристические и деловые мероприятия стран-участниц группы БРИКС.

Масъуд Ахмадванд в понедельник выступил с этими комментариями на церемонии открытия Международного конгресса по развитию мирового делового туризма, который прошел в Москве с участием некоторых представителей туристической отрасли из 18 стран, включая Исламскую Республику Иран.

Культурный атташе Ирана в Москве в своем выступлении на этом мероприятии отметил, что культура играет ключевую роль в обеспечении взаимного потока деловых туристов между Ираном и странами БРИКС и Глобального Юга.

Он подчеркнул, что «мы убеждены, что за счет инвестирования в укрепление культурных обменов Иран сможет утвердить свою позицию в качестве ключевого направления для деловых туристов, при этом расширяя свои экономические связи с этими странами».

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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