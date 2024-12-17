Президент Ирана примет участие в саммите D-8 в Египте

По словам Багаи, заседание Совета министров D-8, в который входят восемь развивающихся стран: Турция, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Бангладеш, состоится в среду.

Представитель МИД добавил, что в четверг (19 декабря 2024 г.) состоится 11-й саммит Организации экономического сотрудничества восьми мусульманских развивающихся стран (D8) с участием президентов стран, в том числе Масуда Пезешкиана. .

Он также отметил, что «Инвестиции в молодежь и поддержка малого и среднего бизнеса: формирование экономики завтрашнего дня» — основная тема, которая будет рассмотрена на саммите в четверг.

В заключение Багаи подчеркнул, что в следующий четверг также состоится специальная встреча на уровне глав восьми государств для изучения ситуации в Палестине и Ливане.