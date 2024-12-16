Багаи: мировое сообщество должно выполнять свои законные обязанности в отношении дестабилизирующих действий США и Великобритании

Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД, сегодня днем в понедельник, 26 декабря, резко осудил авиаудары США и Великобритании по инфраструктуре Йемена.

Багаи, отметив повторные военные вторжения США и Великобритании в Йемен, одновременно с продолжающейся безграничной поддержкой этих двух стран геноциду в Газе, назвал эти атаки явным нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН со стороны двух постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Официальный представитель МИД, подчеркнув солидарность и благородную поддержку йеменского народа палестинскому народу в противодействии оккупации и убийствам со стороны сионистского режима, призвал мировое сообщество, международные организации и исламские страны выполнять свои законные и гуманитарные обязанности по защите невинного йеменского народа и противодействовать военной агрессии и дестабилизирующим действиям США и Великобритании в регионе Ближнего Востока.