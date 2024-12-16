16 дек. 2024 г., 16:41
??????? ID: 85691875
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3 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Ирландия отреагировала на закрытие израильского посольства

16 дек. 2024 г., 16:41
??????? ID: 85691875
Ирландия отреагировала на закрытие израильского посольства

Тегеран, 16 декабря, ИРНА - Министр иностранных дел Ирландии, повторяя позицию страны по соблюдению международного гуманитарного права в Газе и необходимости немедленного прекращения огня в этом анклаве, назвал решение сионистского режима закрыть свое посольство в Дублине непостижимым и добавил, что если откроются ворота в Газу, мир будет шокирован масштабом разрушений в этом районе.

Майкл Мартин, выступавший перед журналистами в Брюсселе накануне заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза, сказал, что все действия, предпринятые правительством Ирландии в отношении ближневосточных вопросов и войны в Газе, находились в рамках соблюдения международного гуманитарного права и уважения прав человека. Мы постоянно призываем к прекращению огня, освобождению всех заложников (израильских пленных) и доставке гуманитарной помощи в Газу.

Он заявил, что Ирландия всегда настаивает на своей позиции по полной подотчетности за события в Газе, соблюдению норм международного гуманитарного права и уважению прав человека, и для него трудно понять, что предпринятые действия расцениваются как враждебные.

3 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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