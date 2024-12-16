Ирландия отреагировала на закрытие израильского посольства

Майкл Мартин, выступавший перед журналистами в Брюсселе накануне заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза, сказал, что все действия, предпринятые правительством Ирландии в отношении ближневосточных вопросов и войны в Газе, находились в рамках соблюдения международного гуманитарного права и уважения прав человека. Мы постоянно призываем к прекращению огня, освобождению всех заложников (израильских пленных) и доставке гуманитарной помощи в Газу.

Он заявил, что Ирландия всегда настаивает на своей позиции по полной подотчетности за события в Газе, соблюдению норм международного гуманитарного права и уважению прав человека, и для него трудно понять, что предпринятые действия расцениваются как враждебные.