Багаи призвал мировое сообщество принять неотложные меры для остановки геноцида в Газе

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сегодня утром, 16 декабря, самым решительным образом осудил зверские атаки сионистского режима на места проживания и палатки беженцев в Газе, включая лагерь ан-Нусейрат, которые привели к гибели и ранениям десятков невинных людей, в том числе беззащитных детей.

Иранский дипломат охарактеризовал бездействие международных организаций и Совета Безопасности ООН в отношении продолжающегося геноцида палестинцев как позорное, обусловленное всесторонней поддержкой США сионистскому режиму. Он призвал мировое сообщество к срочным действиям для остановки геноцида в Газе и к судебному преследованию и наказанию руководителей оккупационного режима за совершение ужасных преступлений.