16 дек. 2024 г., 12:20
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85691572
T T
0 Persons

????

Багаи призвал мировое сообщество принять неотложные меры для остановки геноцида в Газе

16 дек. 2024 г., 12:20
??????? ID: 85691572
Багаи призвал мировое сообщество принять неотложные меры для остановки геноцида в Газе

Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана, назвав бездействие международных организаций и Совета Безопасности ООН в отношении продолжающегося геноцида палестинцев позорным, призвал мировое сообщество к срочным мерам для прекращения геноцида в Газе и к судебному разбирательству и наказанию руководителей сионистского режима за их ужасные преступления.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сегодня утром, 16 декабря, самым решительным образом осудил зверские атаки сионистского режима на места проживания и палатки беженцев в Газе, включая лагерь ан-Нусейрат, которые привели к гибели и ранениям десятков невинных людей, в том числе беззащитных детей.

Иранский дипломат охарактеризовал бездействие международных организаций и Совета Безопасности ООН в отношении продолжающегося геноцида палестинцев как позорное, обусловленное всесторонней поддержкой США сионистскому режиму. Он призвал мировое сообщество к срочным действиям для остановки геноцида в Газе и к судебному преследованию и наказанию руководителей оккупационного режима за совершение ужасных преступлений.

0 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .