18 дек. 2024 г., 04:27
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Новости ID: 85693310
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Иран и Россия обсудили ситуацию в Сирии

18 дек. 2024 г., 04:27
Новости ID: 85693310
Иран и Россия обсудили ситуацию в Сирии

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, в ходе встречи, состоявшейся во вторник обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали ситуацию в Сирии, сообщают в МИД РФ.

В ходе переговоров стороны подчеркнули важность тесного сотрудничества и координации в решении проблем, касающихся региона.

Встреча отражает стремление обеих сторон к совместной работе над вызовами, с которыми сталкивается Ближний Восток, и подтверждает их общую заинтересованность в стабильности и процветании в этом стратегически важном районе.

"В ходе беседы основное внимание было уделено складывающейся обстановке в Сирии с акцентом на необходимость скорейшей стабилизации ситуации, сохранения мира и согласия, недопущения насилия и кровопролития в этой стране", - сообщили в МИД России.

"Условлено о продолжении тесной внешнеполитической координации Москвы и Тегерана по актуальной ближневосточной проблематике", - добавили в МИД.

В российском МИД отметили, что на встрече была "подчеркнута важность продвижения комплексного сирийского урегулирования" на основе уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

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