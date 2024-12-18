Иран и Россия обсудили ситуацию в Сирии

В ходе переговоров стороны подчеркнули важность тесного сотрудничества и координации в решении проблем, касающихся региона.

Встреча отражает стремление обеих сторон к совместной работе над вызовами, с которыми сталкивается Ближний Восток, и подтверждает их общую заинтересованность в стабильности и процветании в этом стратегически важном районе.

"В ходе беседы основное внимание было уделено складывающейся обстановке в Сирии с акцентом на необходимость скорейшей стабилизации ситуации, сохранения мира и согласия, недопущения насилия и кровопролития в этой стране", - сообщили в МИД России.

"Условлено о продолжении тесной внешнеполитической координации Москвы и Тегерана по актуальной ближневосточной проблематике", - добавили в МИД.

В российском МИД отметили, что на встрече была "подчеркнута важность продвижения комплексного сирийского урегулирования" на основе уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.