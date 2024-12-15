Глава судебной власти: нет надежды на то, что международные сообщества остановят машину убийств Израиля

Об этом заявил в воскресенье глава судебной власти, председатель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эжеи на встрече с главой Верховного суда Султаната Оман, посетившим Иран во главе высокопоставленной судебной делегации.

"Мы сердечно благодарны правительству Омана, народу, ученым и интеллектуалам этой страны за то, что они заняли благоприятную позицию в осуждении преступлений, совершенных сионистским режимом против палестинского народа. Несомненно, эти позитивные позиции оманцев останутся в истории", сказал Мохсени-Эжеи.

По его словам, сегодня на плечах ученых исламских стран и их судебных систем лежит тяжелая обязанность для осуждения и расследования преступлений, совершенных сионистами в секторе Газа, Ливане и Сирии. "В результате всесторонней поддержки ряда западных стран сионисты за более чем год убили порядка 50 тыс. палестинцев, в том числе мужчины и женщины, старые и молодые, не пощадив даже больных детей и разрушив больницы, школы и приюты", добавил глава судебной власти Ирана.