Лидер Хезболлы заявляет, что сопротивление достигло своих целей против израильского режима

По информации ливанского телеканала Al Manar, лидер Хезболлы заявил в субботу, что палестинскому сопротивлению и народу удалось одержать победу над израильским режимом.

«Поздравляю с прекращением огня, что свидетельствует о стойкости палестинской нации и сопротивления», – сказал Кассем, добавив, что «сопротивление достигло своих целей, в то время как враг не смог добиться успеха».

Он также подчеркнул, что история запомнит самопожертвование Газы и поражение израильского врага, а нарастающие разногласия среди сионистов показывают, что единственным решением является возвращение оккупированных территорий Палестины их законным владельцам.

Генеральный секретарь Хезболлы призвал ливанское правительство решительно противостоять многочисленным агрессиям сионистского режима, аргументируя, что прекратившееся огневое соприкосновение между Израилем и Ливаном ограничивается южной частью реки Литани.

Шейх Кассем отметил, что конфликт Хезболлы с израильским режимом сыграл ключевую роль в победе Газы, заявив: «Мы препятствовали успеху израильского режима в разрушении сопротивления в Ливане; ливанское сопротивление останется стойким против американской и израильской агентов».

Что касается внутренней ситуации в Ливане после агрессии сионистского режима, он отметил, что никто не сможет использовать последствия нападения режима для политической выгоды. Кассем также сказал, что Хезболла является ключевым элементом в стране, и её сотрудничество с движением Амаль привело к избранию Жозефа Оуна президентом Ливана, предостерегая, что любая попытка маргинализировать движение сопротивления в политической сфере обречена на провал.

Кассем также выразил признательность народу Йемена, движению Ансарула, и иракскому народу и их религиозному руководству, а также Формированиям народной мобилизации (PMU) за поддержку Палестины.