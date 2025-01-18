Радар, разработанный специалистами в сфере авиации, стал лучшим проектом года

Реза Нахджавани отметил значимость локализации производства этого продвинутого радара в соответствии с международными стандартами и подчеркнул, что этот проект, который стал важным вкладом в развитие авиационной промышленности, получил награду за сотрудничество с научным и промышленным сообществом от Заместительства по научным исследованиям и технологиям Министерства науки, исследований и технологий.

Заместитель министра транспорта и городского развития напомнил, что разработка и создание этого радара как одного из ключевых стратегических проектов компании началась в 1398 году (2019 г.) с использованием научных возможностей университетов страны.

Председатель правления компании аэропортов отметил, что реализация этого национального проекта началась в сотрудничестве с Исфаханским технологическим университетом впервые в стране. В результате усилий специалистов и экспертов компании, радар в настоящее время находится на этапе установки в аэропорту Абадана.

Нахаджвани подчеркнул, что этот крупный национальный проект стал реальностью благодаря усилиям и сотрудничеству специализированных рабочих групп в области авиационной деятельности.