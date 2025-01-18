18 янв. 2025 г., 19:44
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Новости ID: 85723348
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Радар, разработанный специалистами в сфере авиации, стал лучшим проектом года

18 янв. 2025 г., 19:44
Новости ID: 85723348
Радар, разработанный специалистами в сфере авиации, стал лучшим проектом года

Тегеран, 18 января. ИРНА - Генеральный директор иранской компании аэропортов и воздушной навигации сообщил о том, что двухканальный вторичный радар монопульс с возможностью работы в режиме S был признан лучшим исследовательским проектом 1403 года по иранскому календарю.

Реза Нахджавани отметил значимость локализации производства этого продвинутого радара в соответствии с международными стандартами и подчеркнул, что этот проект, который стал важным вкладом в развитие авиационной промышленности, получил награду за сотрудничество с научным и промышленным сообществом от Заместительства по научным исследованиям и технологиям Министерства науки, исследований и технологий.

Заместитель министра транспорта и городского развития напомнил, что разработка и создание этого радара как одного из ключевых стратегических проектов компании началась в 1398 году (2019 г.) с использованием научных возможностей университетов страны.

Председатель правления компании аэропортов отметил, что реализация этого национального проекта началась в сотрудничестве с Исфаханским технологическим университетом впервые в стране. В результате усилий специалистов и экспертов компании, радар в настоящее время находится на этапе установки в аэропорту Абадана.

Нахаджвани подчеркнул, что этот крупный национальный проект стал реальностью благодаря усилиям и сотрудничеству специализированных рабочих групп в области авиационной деятельности.

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