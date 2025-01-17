Подписано всеобъемлющее стратегическое совместное соглашение между Ираном и Россией

Это соглашение с предварительным текстом и 47 пунктами было подписано во время официального визита президента Исламской Республики Иран в Москву; документ, как заявили президенты двух стран, откроет новые возможности для сотрудничества, особенно в экономических отношениях Тегерана и Москвы.

На этой церемонии, которая состоялась по окончании переговоров высокопоставленных делегаций Исламской Республики Иран и Российской Федерации во главе с президентами двух стран, Тегеран и Москва подтвердили свою решимость расширять двустороннее сотрудничество в рамках нового документа.