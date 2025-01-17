17 янв. 2025 г., 20:37
??????? ID: 85722381
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Подписано всеобъемлющее стратегическое совместное соглашение между Ираном и Россией

17 янв. 2025 г., 20:37
??????? ID: 85722381
Подписано всеобъемлющее стратегическое совместное соглашение между Ираном и Россией

Тегеран, 17 января, ИРНА - Масъуд Пезешкиян и Владимир Путин, президенты Ирана и России в пятницу подписали всеобъемлющее стратегическое соглашение двух стран на церемонии в Кремле.

Это соглашение с предварительным текстом и 47 пунктами было подписано во время официального визита президента Исламской Республики Иран в Москву; документ, как заявили президенты двух стран, откроет новые возможности для сотрудничества, особенно в экономических отношениях Тегерана и Москвы.

На этой церемонии, которая состоялась по окончании переговоров высокопоставленных делегаций Исламской Республики Иран и Российской Федерации во главе с президентами двух стран, Тегеран и Москва подтвердили свою решимость расширять двустороннее сотрудничество в рамках нового документа.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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