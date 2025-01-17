Александр Дугин: Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве является признаком стратегического союза между Ираном и Россией

Александр Дугин, российский мыслитель и философ, в интервью ИРНА, говоря о «Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Ираном и Россией, сказал:

Это очень важное событие и соглашение, основанное на стратегическом союзе между Россией и Ираном, соглашение, которое мы должны были официально зарегистрировать, чтобы оно обрело юридическую силу. За последнее десятилетие отношения между Россией и Ираном демонстрировали очень позитивную динамику, и наши экономические, политические и стратегические отношения улучшились. Мы достигли беспрецедентно высокого уровня отношений между двумя странами за всю историю.

Я думаю, что идея закрепить глубокий политический и геостратегический союз, который называется Соглашением о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, очень хороша, и она нам нужна, поскольку мировая система меняется, и мы должны учитывать новые реалии, вызовы и условия.

Мы должны укреплять отношения во всех этих областях, чтобы наше двустороннее сотрудничество было определено как уникальная система безопасности, при которой ни Иран не создает угрозы для нас, ни Россия для Ирана, и это должно стать важным принципом в будущих отношениях между двумя странами, чтобы ни одна из стран не представляла угрозы для другой. Мы должны помогать друг другу делать нашу систему безопасности нерушимой.

Мы должны рассматривать друг друга как часть уникального евразийского региона, системы, которая очень важна для понимания не только для России, но и для Ирана, поскольку вместе мы можем преодолеть практически все существующие стратегические проблемы, и наше сотрудничество в Сирии и в меньших масштабах на Украине - два примера того, как Россия и Иран могут сотрудничать друг с другом для достижения своих целей.