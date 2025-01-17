Пезешкиян: сотрудничество Ирана и России может сделать чрезмерные требования США и западных стран неэффективными

Масъуд Пезешкиян, продолжая программу своего визита в Россию, сегодня в полдень в пятницу на встрече с Михаилом Мишустиным, премьер-министром России, подчеркнул волю правительства Исламской Республики Иран к расширению отношений между двумя странами и сказал: "Подписание соглашения сегодня станет новой главой в отношениях двух стран".

Президент также упомянул о предстоящем саммите прикаспийских стран и добавил: "Надеюсь, что на полях этой встречи мы сможем продолжить наши переговоры и консультации по расширению отношений."

Пезешкиян в этой встрече описал разнообразные возможности сотрудничества Ирана и России и заявил, что Иран и Россия могут иметь широкое сотрудничество в таких областях, как дороги, образование, торговля и другие сферы, и это сотрудничество может сделать санкции и чрезмерные требования США и западных стран неэффективными.

Михаил Мишустин, премьер-министр России, также на встрече с президентом Исламской Республики Иран выразил удовольствие по поводу присутствия доктора Пезешкиян в России, подчеркнув важность стратегического соглашения с Ираном для своего президента, и отметил, что отношения между Ираном и Россией развиваются, и надеется, что с учетом культурных общностей в различных областях мы сможем еще больше укрепить наши отношения.