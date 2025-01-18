Йемен совершил атаку на министерство обороны Израиля с помощью баллистической ракеты

В своем заявлении, сделанном в субботу, бригадный генерал Сари отметил, что ракетные войска, при поддержке Аллаха, успешно провели тщательно спланированную военную операцию против израильского министерства обороны, расположенного на оккупированной территории Яффы (Тель-Авив). Атака была осуществлена с применением баллистической ракеты типа «Зульфикар», как сообщила йеменская телесеть Аль-Масира.

Сарии подчеркнул, что ракета достигла своей цели с высокой точностью, и системы противоракетной обороны противника не смогли перехватить ее.

Бригадный генерал также заявил: «Вооруженные силы Йемена подтверждают свою решимость поддерживать палестинское сопротивление в Газе, чтобы противостоять любой агрессии или военной эскалации со стороны Израиля в условиях реализации соглашения о прекращении огня».

С момента начала израильской кампании геноцида в Газе, вооруженные силы Йемена предприняли ряд мер для выражения своей поддержки палестинскому сопротивлению, включая атаки на израильские судна в Красном море и в проливе Баб-эль-Мандеб.