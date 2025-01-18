18 янв. 2025 г., 13:40
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Путин и Пашинян обсудили шаги Армении в отношении Евросоюза

18 янв. 2025 г., 13:40
??????? ID: 85723037
Путин и Пашинян обсудили шаги Армении в отношении Евросоюза

Тегеран, 18 января, ИРНА – Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили шаги Еревана в отношении ЕС, сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно заявлению Кремля, стороны обсудили двустороннее сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, а также шаги Еревана в контексте отношений с Европейским союзом.

«Собеседники обсудили итоги председательства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе, предстоящие задачи в рамках Евразийского экономического союза, а также ряд вопросов двусторонней повестки дня Армения — Россия», - говорится в публикации.

«Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки», - отмечается в продолжение.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

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