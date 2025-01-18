Президент Ирана поручил расследовать убийство судей Верховного суда

Инцидент произошел в субботу, когда вооружённый преступник проник в здание суда и открыл огонь.

В своем заявлении Пезешкиан, также являющийся председателем Высшего совета национальной безопасности, выразил глубокие соболезнования в связи с трагической утратой Ходжатолеслама Али Разини и Ходжатолеслама Мохаммада Могисеха. Оба судьи обладали значительным опытом и возглавляли различные отделы Верховного суда, активно участвуя в борьбе с преступлениями против национальной безопасности и защите прав граждан.

Президент отметил, что жертвы этих судей не будут напрасными, и пообещал продолжить их дело в области обеспечения правосудия. Он призвал силовые структуры и правоохранительные органы тщательно изучить обстоятельства этого «предосудительного акта» и предпринять все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности.

Пезешкиан подчеркнул важность быстрого и эффективного реагирования на подобные угрозы как ключевого шага для обеспечения безопасности судей и поддержания правопорядка в стране.