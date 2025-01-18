18 янв. 2025 г., 11:04
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85722800
T T
0 Persons

Теги

Лавров: договор РФ и Ирана стал примером отношений между равными государствами

18 янв. 2025 г., 11:04
Новости ID: 85722800
Лавров: договор РФ и Ирана стал примером отношений между равными государствами

Тегеран, 18 января, ИРНА – Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном подает пример отношений между суверенными равными государствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Он подает пример, как надо строить отношения между суверенными равными государствами», - сказал министр в комментарии радиостанции "Маяк".

Президенты Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан и Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 17 января, во второй половине дня в рамках торжественной церемонии в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами и провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой ответили на вопросы ряда представителей СМИ.

0 Persons

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .