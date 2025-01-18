Лавров: договор РФ и Ирана стал примером отношений между равными государствами

«Он подает пример, как надо строить отношения между суверенными равными государствами», - сказал министр в комментарии радиостанции "Маяк".

Президенты Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан и Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 17 января, во второй половине дня в рамках торжественной церемонии в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами и провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой ответили на вопросы ряда представителей СМИ.