Соглашение об обмене пленными и перемирии в Газе одобрено кабинетом Нетаньяху

По сообщению Организации радио и телевидения сионистского режима, 24 министра проголосовали за соглашение об обмене пленными и перемирии в секторе Газа, а 8 министров проголосовали против.

Израильские СМИ сообщили, что данное соглашение было принято по итогам более чем пятичасового обсуждения на заседании кабинета.

В официальном заявлении кабинета сионистского режима сообщается, что «кабинет одобрил соглашение о возвращении пленных».

Согласно данному заявлению, соглашение об обмене пленными и перемирии в Газе вступит в силу с воскресенья, 19 января 2025 года.