18 янв. 2025 г., 11:53
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85722868
T T
0 Persons

Теги

Соглашение об обмене пленными и перемирии в Газе одобрено кабинетом Нетаньяху

18 янв. 2025 г., 11:53
Новости ID: 85722868
Соглашение об обмене пленными и перемирии в Газе одобрено кабинетом Нетаньяху

Тегеран, 18 января, ИРНА – После длительного заседания кабинет сионистского режима одобрил соглашение об обмене пленными и перемирии в Газе. Об этом сообщили израильские СМИ.

По сообщению Организации радио и телевидения сионистского режима, 24 министра проголосовали за соглашение об обмене пленными и перемирии в секторе Газа, а 8 министров проголосовали против.

Израильские СМИ сообщили, что данное соглашение было принято по итогам более чем пятичасового обсуждения на заседании кабинета.

В официальном заявлении кабинета сионистского режима сообщается, что «кабинет одобрил соглашение о возвращении пленных».

Согласно данному заявлению, соглашение об обмене пленными и перемирии в Газе вступит в силу с воскресенья, 19 января 2025 года.

0 Persons

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .