Пезешкиан: сотрудничество между Ираном и Россией является взаимовыгодным

«Подписание Совместного всеобъемлющего стратегического договора между Ираном и Россией определило дорожную карту для Ирана и России, в рамках которой они могут надлежащим образом осуществлять свою деятельность», - отметил Пезешкиан вечером в пятницу на встрече с группой российских экономических деятелей.

Как подчеркнул глава государства, твердая решимость и волеизъявление обеих государств направлены на укрепление двусторонних связей, что обусловлено, в частности, их соседством и наличием важных географических особенностей в регионе. Пезешкиан, указав на сотрудничество Ирана и России в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг», выразил твердую приверженность Ирана к завершению развития связей в области транспортных коридоров и инфраструктуры.