17 янв. 2025 г., 14:02
Новости ID: 85722144
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Удовлетворенность большинства россиян деятельностью Путина

17 янв. 2025 г., 14:02
Новости ID: 85722144
Удовлетворенность большинства россиян деятельностью Путина

Тегеран, 17 января, ИРНА - Результаты нового опроса в России показывают, что большинство жителей страны довольны работой правительства и самого президента.

По сообщению агентства ТАСС, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия населения к Владимиру Путину составил 78,3 процента.

В ходе опроса, проведенного с 9 по 12 января, было опрошено 1600 человек в возрасте 18 лет и старше.

Центр заявил: «Когда у жителей России напрямую спросили, доверяют ли они Путину, 78,3 процента участников ответили утвердительно». Этот показатель по сравнению с предыдущим опросом демонстрирует рост на 1,2 процента.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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