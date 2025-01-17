Удовлетворенность большинства россиян деятельностью Путина

По сообщению агентства ТАСС, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия населения к Владимиру Путину составил 78,3 процента.

В ходе опроса, проведенного с 9 по 12 января, было опрошено 1600 человек в возрасте 18 лет и старше.

Центр заявил: «Когда у жителей России напрямую спросили, доверяют ли они Путину, 78,3 процента участников ответили утвердительно». Этот показатель по сравнению с предыдущим опросом демонстрирует рост на 1,2 процента.