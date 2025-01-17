17 янв. 2025 г., 13:38
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министр сельского хозяйства в встрече с российской коллегой подчеркнул необходимость устранения препятствий для экспорта иранских продуктов в Россию

17 янв. 2025 г., 13:38
??????? ID: 85722122
Министр сельского хозяйства в встрече с российской коллегой подчеркнул необходимость устранения препятствий для экспорта иранских продуктов в Россию

Тегеран, 17 января, ИРНА - Голамреза Нури, министр джихада сельского хозяйства, на встрече с российской коллегой подчеркнул необходимость устранения препятствий для экспорта сельскохозяйственных продуктов Ирана в Россию.

Министр джихада сельского хозяйства, который совершил поездку в Москву, в четверг встретился и провел переговоры с Оксаной Лут, министром сельского хозяйства России.

Голамреза Нури на этой встрече, ссылаясь на потенциал и возможности сельскохозяйственного сектора Ирана, заявил: «сельское хозяйство и продовольствие являются одними из важнейших направлений и основ двусторонних экономических отношений между Ираном и Россией».

Министр джихада сельского хозяйства подчеркнул: «земледелие и садоводство, рыболовство, защита лесов и природных ресурсов, исследования, распространение и образование, новые технологии, технология улучшения семян и саженцев и animal breeding являются важнейшими направлениями двустороннего сотрудничества Ирана и России».

Он, ссылаясь на процесс и компоненты развития экспорта сельскохозяйственных продуктов Ирана в Россию, подчеркнул необходимость создания совместного комитета сельскохозяйственного сотрудничества Ирана и России и сказал, что обе стороны должны стараться устранить препятствия для экспорта сельскохозяйственных продуктов Ирана в Россию.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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