18 янв. 2025 г., 13:58
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Новости ID: 85723059
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Генштаб ВС Ирана опроверг обвинения в связи с падением вертолёта, повлекшим гибель президента Раиси

18 янв. 2025 г., 13:58
Новости ID: 85723059
Генштаб ВС Ирана опроверг обвинения в связи с падением вертолёта, повлекшим гибель президента Раиси

Тегеран, 18 января. ИРНА - Пресс-служба генерального штаба вооружённых сил в заявлении опровергла любые спекуляции о том, каким образом и по какой причине бывший президент Ирана Эбрахим Раиси и его спутники стали жертвами, и заявила, что причиной инцидента с вертолётом стали исключительно сложные погодные условия и географические особенности региона.

Генштаб в связи с некоторыми безответственными заявлениями, сделанными в последние дни о падении вертолёта, отметил: «В последнее время в социальных сетях и на различных трибунах некоторые лица высказывают утверждения о причинах и обстоятельствах трагической гибели Аятоллы Эбрахима Раиси, которые далеки от истины и, по видимости, являются результатом неосведомлённости или имеют определённые предвзятые намерения».

Штаб вооружённых сил акцентировал внимание на том, что три официальных отчёта, составленных на основе сотен часов тщательной экспертизы и технических исследований, подтверждают, что единственной причиной аварии вертолёта, унесящей жизни Раиси и его спутников являются "сложные погодные условия и географические характеристики региона". В отчётах указывается, что такие версии, как технические неисправности, диверсии, теракты, взрывы или кибератаки, не нашли подтверждения.

Кроме того, в заявлении содержится призыв к средствам массовой информации, физическим и юридическим лицам, а также депутатам Маджлиса (парламента Ирана) воздерживаться от некомпетентных и эмоциональных комментариев, которые могут вызвать общественное беспокойство и создать благоприятные условия для манипуляций со стороны недоброжелателей.

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