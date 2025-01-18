Генштаб ВС Ирана опроверг обвинения в связи с падением вертолёта, повлекшим гибель президента Раиси

Генштаб в связи с некоторыми безответственными заявлениями, сделанными в последние дни о падении вертолёта, отметил: «В последнее время в социальных сетях и на различных трибунах некоторые лица высказывают утверждения о причинах и обстоятельствах трагической гибели Аятоллы Эбрахима Раиси, которые далеки от истины и, по видимости, являются результатом неосведомлённости или имеют определённые предвзятые намерения».

Штаб вооружённых сил акцентировал внимание на том, что три официальных отчёта, составленных на основе сотен часов тщательной экспертизы и технических исследований, подтверждают, что единственной причиной аварии вертолёта, унесящей жизни Раиси и его спутников являются "сложные погодные условия и географические характеристики региона". В отчётах указывается, что такие версии, как технические неисправности, диверсии, теракты, взрывы или кибератаки, не нашли подтверждения.

Кроме того, в заявлении содержится призыв к средствам массовой информации, физическим и юридическим лицам, а также депутатам Маджлиса (парламента Ирана) воздерживаться от некомпетентных и эмоциональных комментариев, которые могут вызвать общественное беспокойство и создать благоприятные условия для манипуляций со стороны недоброжелателей.