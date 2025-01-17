Президент прибыл в Москву

Тегеран, 17 января, ИРНА - Масъуд Пезешкиян, президент в пятницу по официальному приглашению своего коллеги и с целью расширения двусторонних отношений, а также подписания совместного всеобъемлющего стратегического соглашения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией прибыл в Москву.

По прибытии в международный аэропорт Внуково президент был встречен Сергеем Сивилевым, министром энергетики России и руководителем российской стороны Совместной комиссии по сотрудничеству, Андреем Руденко, заместителем министра иностранных дел России, послами двух стран Каземом Джалали и Алексеем Дедовым, а также другими российскими должностными лицами.