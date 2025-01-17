По прибытии в международный аэропорт Внуково президент был встречен Сергеем Сивилевым, министром энергетики России и руководителем российской стороны Совместной комиссии по сотрудничеству, Андреем Руденко, заместителем министра иностранных дел России, послами двух стран Каземом Джалали и Алексеем Дедовым, а также другими российскими должностными лицами.
Президент прибыл в Москву
17 янв. 2025 г., 12:27
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Тегеран, 17 января, ИРНА - Масъуд Пезешкиян, президент в пятницу по официальному приглашению своего коллеги и с целью расширения двусторонних отношений, а также подписания совместного всеобъемлющего стратегического соглашения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией прибыл в Москву.
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