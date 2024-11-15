Пока неизвестно представить ли Евротройка резолюцию на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии на следующей неделе. Однако подбоные действия в условиях, когда Рафаэль Гросси отправился в Тегеран, чтобы разрешить некоторые споры по поводу гарантий в рамках технических и политических консультаций, и последний доклад о состоянии ядерной деятельности Ирана, который публикуется каждые три месяца, не был опубликован указывают на непрофессиональный, непродуманный и политически мотивированный подход европейской тройки.

В тексте проекта резолюции «Евротройки», повторяя политические претензии в отношении гарантий, коренящиеся в фальшивых документах сионистского режима, Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии предложено представить «всеобъемлющий отчет» о сотрудничестве между Ираном и Агентством, а также выполнение Ираном обязательств по гарантиям, для рассмотрения на совещании Совета управляющих в марте 2025 года.