Национальный праздник книги, чтения и библиотекарей

Национальный праздник книги, чтения и библиотекарей состоялся утром в четверг, в Тегеране с участием президента Масъуда Пезешкияна.

journalistشهرام مومنی نوکنده
14 нояб. 2024 г., 19:22

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