«Оти-ти» - фестиваль цветения голубых лотосов в Бабуле

Жители Бабола на протяжении многих лет имеют в своем распоряжении уютное, безопасное и красивое место на восточной окраине города для проведения досуга; голубые лотосы Бабула или водно-болотные угодья Хейдаркала летом и осенью с их прекрасными розовыми цветами на поверхности воды и полетом птиц региона являются уникальным местом для проведения досуга.

По словам заместителя директора по туризму Управления культурного наследия, туризма и ремесел Мазандарана, первый этап этого фестиваля начнется 16 сентября по случаю цветения лотосов и продлится до 20 сентября.

Мехди Эсхаки сообщил также, что водно-болотные угодья с голубыми лотосами, известные также как восточные ирисы и лотосы, являются редкими природными достопримечательностями страны, и эти водно-болотные угодья - одна из самых примечательных природных достопримечательностей Мазандарана.

«Оти-ти» означает «цветение воды».