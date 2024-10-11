Фестиваль бамбука в Лахиджане, Гилян

Фестиваль бамбука в Лахиджане состоялся в деревне Лиалестан в пятницу.

journalistشهرام مومنی نوکنده
11 окт. 2024 г., 17:33

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