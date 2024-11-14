Гросси: встреча с президентом Ирана была важной частью моего визита в Тегеран

Рафаэль Гросси в сообщении в социальной сети X (бывший Twitter) написал: «Встреча с Пезешкияном была важной частью моего визита в Иран».

Он добавил: «На этой встрече у меня была возможность встретиться с высшим руководством нового иранского правительства, выслушать его мнение, а также объяснить свой подход и усилия по продвижению решения одной из самых сложных проблем в международной повестке дня».

Встреча с президентом Ирана стала третьей встречей генерального директора МАГАТЭ во время визита в Иран. Пезешкиян на этой встрече заявил: «То, к чему стремится Исламская Республика Иран в области ядерных технологий, полностью соответствует нормативным рамкам и разрешениям МАГАТЭ».