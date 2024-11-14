Встреча генерального директора МАГАТЭ с министром иностранных дел

Утром в четверг генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси встретился и провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

journalistشهرام مومنی نوکنده
14 нояб. 2024 г., 16:37

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