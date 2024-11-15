В Иране сообщили о ликвидации 23 террористов

В рамках операции «Мученики безопасонтси» были ликвидированы 23 террориста. Кроме того, 46 человек были арестованы, ещё семь сдались силам безопасности", сообщил он.

По его словам, фактом, который нельзя отрицать, является связь террористических группировок с разведывательной службой злого и волчьего сионистского режима. "К сожалению, оружие и техника, которыми они располагают сегодня, являются одними из наиболее оснащенных и современных в мире", отметил он.

"Еще один важный момент заключается в том, что некоторые из этих людей являются иностарнными наемниками, которых вербовали иностранные службы для проведения различных операций", сказал Шафаи.