Эслами: любая резолюция Совета управляющих встретит незамедлительный ответ Ирана

В ходе совместной пресс-конференции после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, Мохаммад Эслами подчеркнул, что взаимодействие Ирана и МАГАТЭ основано на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и Организация по атомной энергии Ирана уделяет этому особое внимание. Он отметил конструктивный характер контактов и положительную оценку прошедших переговоров.

Эслами указал на важность встречи в нынешней ситуации, когда западные державы безоговорочно поддерживают геноцид со стороны Израиля, что подрывает авторитет международных организаций. Он призвал МАГАТЭ предотвратить принятие вмешивающихся резолюций, которые могут повлиять на отношения Ирана и агентства.

Он повторил, что любая резолюция по ядерной программе Ирана вызовет немедленный ответ, и что Иран не поддаётся давлению и будет продолжать свою программу в соответствии со своими национальными интересами.