Мы не будем исчезнуть, заявил постпред Палестины при ООН

Отметив, что Израиль использует голод в качестве военной стратегии для достижения целей этнической очистки и реализации своих колониальных намерений, Мансур призвал Совет Безопасности принять меры в отношении продовольственного кризиса в секторе Газа.

«Все, о чем мы предупреждали, и все, что Израиль отрицал, происходит на наших глазах», - заявил постпред Палестины при ООН.

«Мы находимся на последних этапах скоординированного плана по эвакуации палестинского населения из обширных районов Газы», - сообщил палестинский дипломат.

Осудив израильский план аннексии части оккупированного Западного берега, Мансур сказал: «Народ Палестины вновь сталкивается со смертью, потерей собственности и вынужденным переселением, но мы подчеркиваем, что не исчезнем».