Американский апелляционный суд отменил решение о выплате компенсации Центральному банку Ирана

По сообщению агентства Рейтер, судебная коллегия из трёх судей также отклонила аргументы, основанные на федеральном законе 2019 года, призванном облегчить конфискацию иранских активов за пределами США, заявив, что этот закон не нарушает судебный иммунитет Центрального банка Ирана и не предоставляет независимых судебных полномочий.

В результате взрыва 23 октября 1983 года в казармах морской пехоты в Бейруте погиб 241 американский солдат.

Центральный банк Ирана заявил, что обладает иммунитетом в соответствии с Актом о суверенном иммунитете иностранных государств США, который, как правило, защищает иностранные государства от ответственности в американских судах.

Однако семьи жертв взрыва 1983 года пытались привлечь Тегеран к ответственности за нападение и получить часть компенсации за счёт конфискации замороженных активов на счетах Clearstream, принадлежащих Центральному банку Ирана.