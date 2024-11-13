В Йемене сообщили о нанесении удара по авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море

"Ракетные войска и подразделения БПЛА хуситов провели две военные операции. Целью первой стал американский авианосец "Авраам Линкольн", находящийся в Аравийском море", сообщил представитель ВС Йемена генерал Яхья Сари.

По его словам, атака на авианосец совершена при помощи крылатых ракет и беспилотников, так как американский враг готовился провести враждебные операции против Йемена.

Сари добавил, что Вашингтон и Лондон несут ответственность за превращение региона Красного моря в зону военной напряженности, а также за последствия этой эскалации для судоходства.