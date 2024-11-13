13 нояб. 2024 г., 05:45
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В Йемене сообщили о нанесении удара по авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море

13 нояб. 2024 г., 05:45
??????? ID: 85657938
В Йемене сообщили о нанесении удара по авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море

Тегеран, 13 ноября. ИРНА — Йеменские вооруженные силы использовали ракеты БПЛА для атаки авианосца "Авраам Линкольн" и двух эсминцев ВМС США.

"Ракетные войска и подразделения БПЛА хуситов провели две военные операции. Целью первой стал американский авианосец "Авраам Линкольн", находящийся в Аравийском море", сообщил представитель ВС Йемена генерал Яхья Сари.

 По его словам, атака на авианосец совершена при помощи крылатых ракет и беспилотников, так как американский враг готовился провести враждебные операции против Йемена.

Сари добавил, что Вашингтон и Лондон несут ответственность за превращение региона Красного моря в зону военной напряженности, а также за последствия этой эскалации для судоходства.

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