Арагчи назвал успешным арабо-исламский саммит, прошедший в Эр-Рияде

Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в среду на полях заседания кабинета министров.

"Саммит в Эр-Рияде стал вторым совместным саммитом глав исламских и арабских стран. На этой встрече была принята резолюция в 38 пунктах о проблемах Палестины и Ливана и преступлениях сионистского режима", сказал глава иранского МИД.

"Эта резолюция, резко направленная против сионистского режима, осуждала его действия и предостерегала от роста напряженности в регионе, включая нападение сионистского режима на Иран", отметил Арагчи.

Глава иранской дипломатии также подчеркнул необходимость сокращения расходов на споры между Ираном и США, заявив, что между двумя странами всегда существовали каналы связи.

"Иногда разногласия, которые у нас есть с Соединенными Штатами, очень фундаментальны и могут быть неразрешимыми, но мы должны суметь сократить их расходы и напряженность", заявил он.

"Мы неоднократно говорили, что заявления американских властей не имеют для нас значения, важны их действия", заключил министр.