Министр иностранных дел Ирана Аракчи заявил, что сотрудничество Ирана с МАГАТЭ обусловлено выполнением обязательств другой стороной

После переговоров Аракчи заявил: «Мы провели продуктивные и конструктивные переговоры, прояснив пути сотрудничества Ирана и МАГАТЭ на предстоящий год, который является критическим для иранской ядерной программы».

Он добавил: «Я заявил г-ну Гросси, что Иран готов к ядерным переговорам и сотрудничеству в рамках предыдущих соглашений с МАГАТЭ, но это сотрудничество зависит от серьезности намерений другой стороны».

Аракчи подчеркнул: «Иран добросовестно выполнял свои обязательства по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, более известный как «ядерная сделка»), но другая сторона вышла из соглашения. Поскольку мы уверены в мирном характере нашей ядерной программы, у нас нет проблем с сотрудничеством с МАГАТЭ, и мы готовы продолжить его. Однако это зависит от сотрудничества и выполнения обязательств другой стороной».

Глава внешнеполитического ведомства Ирана, вновь подчеркнув готовность к сотрудничеству с МАГАТЭ, отметил, что переговоры открыли новые пути для деэскалации напряженности между Ираном, МАГАТЭ и другими сторонами. Он выразил надежду, что недавние переговоры помогут снизить напряженность и позволят возобновить диалог для поиска разумного решения проблем до дальнейшего обострения ситуации.

Он подчеркнул готовность Ирана к переговорам и сотрудничеству в рамках предыдущих соглашений с МАГАТЭ, но при условии серьёзного отношения со стороны других участников.

Аракчи заявил, что Иран добросовестно выполнял свои обязательства по ядерной сделке (СВПД), но другая сторона вышла из соглашения. Иран готов к сотрудничеству с МАГАТЭ, поскольку уверен в мирном характере своей ядерной программы, но это сотрудничество зависит от выполнения обязательств другой стороной.

Он также выразил надежду, что недавние переговоры помогут снизить напряжённость и позволят возобновить диалог для поиска разумного решения проблем до обострения ситуации.