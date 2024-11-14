Глава МАГАТЭ посетил Тегеран для переговоров с иранскими властями

Гросси прибыл в Тегеран в среду. В аэропорту его встретил пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди.

Генеральный директор МАГАТЭ должен провести переговоры с министром иностранных дел Аббасом Арагчи и руководителем ОАЭИ Мохаммадом Эслами в четверг.

Гросси заявил за день до своего визита в Тегеран, что у инспекторов МАГАТЭ нет доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу.

Он также выразил надежду, что в ходе его визита в Исламскую Республику будет достигнут прогресс в переговорах с иранскими официальными лицами по нерешенным вопросам гарантий.