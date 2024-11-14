14 нояб. 2024 г., 04:58
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Новости ID: 85659089
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Глава МАГАТЭ посетил Тегеран для переговоров с иранскими властями

14 нояб. 2024 г., 04:58
Новости ID: 85659089
Глава МАГАТЭ посетил Тегеран для переговоров с иранскими властями

Тегеран, 14 ноября. ИРНА — Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Иран для переговоров с высокопоставленными должностными лицами.

Гросси прибыл в Тегеран в среду. В аэропорту его встретил пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди.

Генеральный директор МАГАТЭ должен провести переговоры с министром иностранных дел Аббасом Арагчи и руководителем ОАЭИ Мохаммадом Эслами в четверг.

Гросси заявил за день до своего визита в Тегеран, что у инспекторов МАГАТЭ нет доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу.

Он также выразил надежду, что в ходе его визита в Исламскую Республику будет достигнут прогресс в переговорах с иранскими официальными лицами по нерешенным вопросам гарантий.

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