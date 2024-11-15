В США зафиксировали рост числа самоубийств среди военнослужащих

В заявлении Пентагона приведены данные о самоубийствах и попытках самоубийства среди действующего состава, резервистов, Национальной гвардии, а также супругов военнослужащих.

При этом в Пентагоне подчеркивают, что в целом статистика соответствует долгосрочной тенденции, которая остается стабильной.

Как подчеркнул глава военного ведомства Ллойд Остин, сведения по числу самоубийств отчетливо показывают, что в Соединенных Штатах обязательно нужно активизировать работу в непростых условиях профилактики суицида и психологической помощи родственникам. В заявлении он отметил, что очень много даже один случай самоубийства.