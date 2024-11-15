15 нояб. 2024 г., 12:09
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В США зафиксировали рост числа самоубийств среди военнослужащих

15 нояб. 2024 г., 12:09
??????? ID: 85660068
В США зафиксировали рост числа самоубийств среди военнослужащих

Тегеран, 15 ноября. ИРНА — Министерство обороны США зарегистрировало 523 случая суицида среди американских военнослужащих в 2023 году, что на 6% больше, чем годом ранее.

В заявлении Пентагона приведены данные о самоубийствах и попытках самоубийства среди действующего состава, резервистов, Национальной гвардии, а также супругов военнослужащих. 

 При этом в Пентагоне подчеркивают, что в целом статистика соответствует долгосрочной тенденции, которая остается стабильной.

Как подчеркнул глава военного ведомства Ллойд Остин, сведения по числу самоубийств отчетливо показывают, что в Соединенных Штатах обязательно нужно активизировать работу в непростых условиях профилактики суицида и психологической помощи родственникам. В заявлении он отметил, что очень много даже один случай самоубийства.

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