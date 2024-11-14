В Амстердаме снова прошли акции протеста в поддержку Палестины

Тегеран, 14 ноября, ИРНА - Несмотря на запрет властей на проведение демонстраций в Амстердаме после беспорядков прошлой недели, жители города вновь вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с палестинским народом и протест против запрета на проведение митингов.

Как сообщает Russia Today, в среду вечером демонстранты, держа в руках палестинские флаги, скандировали лозунги, такие как: «Амстердам говорит „нет“ геноциду» и «Освободите Палестину».