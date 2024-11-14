Как сообщает Russia Today, в среду вечером демонстранты, держа в руках палестинские флаги, скандировали лозунги, такие как: «Амстердам говорит „нет“ геноциду» и «Освободите Палестину».
В Амстердаме снова прошли акции протеста в поддержку Палестины
14 нояб. 2024 г., 14:13
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Тегеран, 14 ноября, ИРНА - Несмотря на запрет властей на проведение демонстраций в Амстердаме после беспорядков прошлой недели, жители города вновь вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с палестинским народом и протест против запрета на проведение митингов.
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