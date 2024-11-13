БАПОР: в течение месяца в северную часть Газы не было ввезено никаких продуктов питания

«Ситуация в секторе Газа катастрофическая, и объем гуманитарной помощи, поступающей в него, достиг минимального уровня за последние месяцы, - заявили в БАПОР. - В октябре ежедневно в этот осажденный район поступало всего 37 грузовиков с помощью».

Как отметили в БАПОР, ежедневный ввод 37 грузовиков с помощью для жителей региона с населением 2,2 миллиона человек совершенно недостаточен.

«На протяжении целого месяца не было предоставлено разрешение на ввод каких-либо продуктов питания в северный сектор Газы, и все обращения Организации Объединенных Наций о доступе в этот регион были отклонены Израилем», - сообщили в агентстве.