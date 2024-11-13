13 нояб. 2024 г., 16:54
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85658800
T T
0 Persons

????

БАПОР: в течение месяца в северную часть Газы не было ввезено никаких продуктов питания

13 нояб. 2024 г., 16:54
??????? ID: 85658800
БАПОР: в течение месяца в северную часть Газы не было ввезено никаких продуктов питания

Тегеран, 13 ноября, ИРНА – Поставки гуманитарной помощи в сектор Газа не являются достаточными для решения критической ситуации в этом блокированном районе, и с прошедшего месяца Израиль не позволил ввезти ни одного пищевого продукта в северную часть Газы. Об этом сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Ситуация в секторе Газа катастрофическая, и объем гуманитарной помощи, поступающей в него, достиг минимального уровня за последние месяцы, - заявили в БАПОР. - В октябре ежедневно в этот осажденный район поступало всего 37 грузовиков с помощью».

Как отметили в БАПОР, ежедневный ввод 37 грузовиков с помощью для жителей региона с населением 2,2 миллиона человек совершенно недостаточен.

«На протяжении целого месяца не было предоставлено разрешение на ввод каких-либо продуктов питания в северный сектор Газы, и все обращения Организации Объединенных Наций о доступе в этот регион были отклонены Израилем», - сообщили в агентстве.

0 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .